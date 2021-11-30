Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 29 ноября обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну. Он заявил, что речь идет о фактическом выдворении дипломатов, передает РИА Новости

Посол РФ рассказал о высылке российских дипломатов из США © CC0, Pixabay

«В госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот», — говорится в заявлении.

По словам Антонова, заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, не выдерживает критики. Он объяснил, что в случае отказа выполнить требование россияне будут лишены «иммунитета и иных дипломатических привилегий».

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что отъезд 54 российских дипломатов, запланированный на 2022 год, нельзя рассматривать как их высылку или карательную меру. По ее словам, российская сторона была заранее уведомлена об этом решении.

На прошлой неделе Антонов заявил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января, а еще столько же уедут 30 июня 2022 года, то есть всего 54 человека. Он подчеркнул, что у супругов работников дипкорпуса отбирают аккредитацию, детям не выдают визы.