Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 29 ноября заявил, что план «вторжения» России в страну «находится на столе» в Москве, передает издание Delfi

Лев перед прыжком. Почему Лондону выгодно «российское вторжение» © AFP, Raigo PAJULA

«Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них на столе», — заверил он.

По словам Кулебы, в настоящее время Киев и его партнеры работают над тем, чтобы отговорить Москву от выбора в пользу «вторжения». Министр утверждает, что этого не удастся добиться мощной политикой сдерживания, а не уступками.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.