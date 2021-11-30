Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга для журналистов 29 ноября заявил, что украинская армия стала несравненно сильнее по сравнению с 2014 годом и «сможет ответить на удар» России, передает РИА Новости

На Украине открыли «Виртуальный музей российской агрессии» © president.gov.ua

«Лучше действовать сейчас, чем когда будет поздно. Если Россия решит провести военную операцию, все произойдет буквально в мгновение ока», — заверил Кулеба.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

На днях корреспондент Девид Экс написал в своей статье для Forbes, что Украине не стоит делать ставку на устаревшую артиллерию — она не поможет защитить страну в случае гипотетического нападения России. Автор, со ссылкой на официальные документы, отмечает, что сейчас украинские сухопутные войска численностью 145 тысяч человек оснащены мощным артиллерийским арсеналом и имеют на вооружении не менее 1,8 тысячи пушек и систем залпового огня. При этом их состояние оставляет желать лучшего: по словам Экса, большая часть орудий требует ремонта. Также наблюдается дефицит боеприпасов. По мнению корреспондента, украинская армия способна сражаться в войне низкой интенсивности, но надеяться на победу в возможном столкновении с РФ не стоит.