Глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк 29 ноября в эфире телеканала ICTV рассказал о ходе расследования уголовного дела о подготовке государственного переворота в стране, который якобы готовили отдельные граждане России и Украины

Энрике Менендес: сначала заявление Зеленского о госперевороте, потом — репрессии против Ахметова © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

Он подчеркнул, что не может раскрыть каким образом или от кого была получена информация о готовящемся перевороте, поскольку ограничен тайной следствия.

«В ближайшее время общество будет проинформировано надлежащим образом», — пообещал представитель СБУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о планируемом в стране государственном перевороте 1 декабря. По словам главы государства, ему доложили, что к готовящемуся перевороту причастен бизнесмен Ринат Ахметов, и на это были выделены миллиарды долларов. При этом украинский лидер отметил, что сам он не верит в госпереворот и в то, что в этом замешан предприниматель. По его мнению, окружение Ахметова пытается втянуть бизнесмена в войну с украинским лидером и государством.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения в причастности Москвы: по его словам, у России не было никаких планов принимать участие, «и Россия никогда не занимается вообще такими делами».