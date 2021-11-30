Высказывания полковника запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петра Недзельского о способности обратить российскую армию в бегство не отражают мнение действующих украинских военных и являются способом привлечения внимания к собственной персоне. Об этом 29 ноября заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передают «Известия»

Украинский полковник заявил о способности ВСУ обратить «в бегство» военных РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы трезво оценивали их боеспособность. А так — поскольку никаких успехов особых нет, то надо их придумать», — отметил Шурыгин.

Накауне полковник запаса ВСУ Петр Недзельский предрек российской армии «бегство» при первых признаках столкновения. По его словам, если российские военные получат ответ от ВСУ, то они «побегут». Он также отметил, что Россия якобы ведет «захватническую войну», а Украина «защищает свой дом».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.