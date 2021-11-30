Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальника департамента контрразведки Службы безопасности страны (СБУ). Об этом 29 ноября говорится в указе на сайте офиса украинского лидера

Зеленский и тактика катастрофы © пресс-служба президента Украины Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — сказано в тексте указа​​​. Причины увольнения не уточняются. Должность главы контрразведки Руснак занял в 2019 году после назначения Зеленским. Ранее украинский президент уволил начальника Департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, который отвечал за формирование черного списка россиян, якобы угрожающих национальной безопасности Украины.