Украинские бизнесмены Ринат Ахметов и Вадим Новинский всегда старались выстраивать отношения с властью, однако сейчас президент Владимир Зеленский открыто идет на конфликт, и они предпринимают ответные шаги, сказал в интервью Украина.ру руководитель аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес

Цель — уход Зеленского. Как Ахметов воюет с президентом Украины © РИА Новости, коллаж Украина.ру

При этом ранее ни Ахметов, ни Новинский никогда не стремились быть в оппозиции к власти, отметил он.

По словам Менендеса, источники в окружении Ахметова и Новинского говорят, что они «вечно не могут быть дойными коровами, потому что такое ощущение, что они должны что-то делать государству, а им государство в ответ как бы ничего не должно».

В случае провала отопительного сезона власть попытается сделать козлом отпущения именно ДТЭК Ахметова, кроме того, ДТЭК — это единственная компания, которая не получила компенсацию от государства по так называемому зеленому тарифу, напомнил эксперт.

«Я слышал от людей Новинского и Ахметова, что они устали работать с Офисом президента по принципу дороги с односторонним движением. Что Офис президента просит то и это, самые известные проекты — это то, что Ринат Ахметов купил для скорой помощи двести автомобилей, и эта история была шагом в сторону лояльности. Но взамен Офис президента ничего особого не делает», — сказал Менендес.

Конфликт начался из-за того, что во властных структурах попытались говорить с Ахметовым без уважения и с позиции силы, указал он.

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