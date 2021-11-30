В числе формальных причин конфликта власти с представителями бизнеса и антиолигархический закон, и повышение ренты на добычу полезных ископаемых, и довольно беспринципное поведение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), перечислил Менендес.
При этом ранее ни Ахметов, ни Новинский никогда не стремились быть в оппозиции к власти, отметил он.
По словам Менендеса, источники в окружении Ахметова и Новинского говорят, что они «вечно не могут быть дойными коровами, потому что такое ощущение, что они должны что-то делать государству, а им государство в ответ как бы ничего не должно».
В случае провала отопительного сезона власть попытается сделать козлом отпущения именно ДТЭК Ахметова, кроме того, ДТЭК — это единственная компания, которая не получила компенсацию от государства по так называемому зеленому тарифу, напомнил эксперт.
«Я слышал от людей Новинского и Ахметова, что они устали работать с Офисом президента по принципу дороги с односторонним движением. Что Офис президента просит то и это, самые известные проекты — это то, что Ринат Ахметов купил для скорой помощи двести автомобилей, и эта история была шагом в сторону лояльности. Но взамен Офис президента ничего особого не делает», — сказал Менендес.
Конфликт начался из-за того, что во властных структурах попытались говорить с Ахметовым без уважения и с позиции силы, указал он.
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