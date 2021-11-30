Если власть Украины действительно намерена прекратить войну в Донбассе, вначале необходимо хотя бы перестать кошмарить его население, заявил в интервью Украина.ру политический эксперт Сергей Станкевич

Станкевич отметил, что, судя по заявлениям в ходе пресс-марафона, Владимир Зеленский не отказывается от двух важнейших инструментов для мирного урегулирования конфликта в Донбассе — нормандского формата переговоров и «Минска-2».

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«Перестать обещать жителям Донбасса фильтрационные лагеря, поражение в гражданских правах, судебные наказания, внесудебные расправы, языковую и культурную дискриминацию, перспективу получить в Донецке статую Бандеры на проспекте Шухевича. Отказ от заведомого маразма нужен Донбассу как визитная карточка от президента всей Украины», — перечислил Станкевич.

Также странными на фоне призывов к миру выглядят заявления Киева об усилении вооруженных сил путём поставок оружия от стран НАТО, добавил эксперт.

Кроме того, указал он, Зеленскому нужно разобраться с теми в стране, кто заявляет, что перемирие с республиками Донбасса для них — «красная линия». По его словам, «эти черти не там линии чертят».

По мнению Станкевича, урегулирование конфликта на Донбассе все еще возможно, хотя времени для этого осталось немногим больше года.

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