В решении Киева национализировать предприятие «Мотор Сич» перемешались интересы разных сторон, сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью Украина.ру

За «Мотор Сич»: китайские инвесторы намерены отсудить у Украины 4,5 миллиарда долларов © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве Владимира Зеленского и его предшественников Петра Порошенко и Виктора Януковича.

Брали «китайский кредит» еще во времена Януковича, не рассчитались еще во времена Порошенко, а решили национализировать предприятие во времена Зеленского, перечислил он.

При этом не обошлось без рекомендаций США, добавил экономист. На сегодняшний момент национализация компании «Мотор Сич» частично выгодна власти, которая прислушивается к рекомендациям из Вашингтона, отметил он.

«Если есть возможность заработать, со стороны людей из окружения Зеленского было бы странно этим не воспользоваться. Американцы им подсказали идею, а реализовывали наши ребята», — сказал Охрименко.

Ранее Зеленский объявил о решении национализировать «Мотор Сич» и ввел санкции против китайских инвесторов предприятия.

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