По словам Охрименко, в ситуации вокруг компании «Мотор Сич» перемешались интересы нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и его предшественников Петра Порошенко и Виктора Януковича.
Брали «китайский кредит» еще во времена Януковича, не рассчитались еще во времена Порошенко, а решили национализировать предприятие во времена Зеленского, перечислил он.
При этом не обошлось без рекомендаций США, добавил экономист. На сегодняшний момент национализация компании «Мотор Сич» частично выгодна власти, которая прислушивается к рекомендациям из Вашингтона, отметил он.
«Если есть возможность заработать, со стороны людей из окружения Зеленского было бы странно этим не воспользоваться. Американцы им подсказали идею, а реализовывали наши ребята», — сказал Охрименко.
Ранее Зеленский объявил о решении национализировать «Мотор Сич» и ввел санкции против китайских инвесторов предприятия.
Полностью интервью можно прочитать здесь.