Китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич» — компания Beijing Skyrizon — через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд долларов из-за решения властей Украины национализировать «Мотор Сич».
Охрименко предположил, что суд в Гааге рассмотрит иск Китая к Украине не раньше чем за пять-шесть лет, и сейчас уже сложно будет доказать, «кто кого обманул». При этом на самом предприятии дела идут не лучшим образом, отметил экономист.
«Время от времени появляются сообщения, что предприятие судится с другими предприятиями. Были заявления, что вроде бы в Турцию собираются поставлять оборудование. Потом были заявления о военном заказе. Но это все лишь попытка показать, что все будет хорошо», — сказал Охрименко.
Экономист подчеркнул, что если говорить о будущем предприятия «Мотор Сич», оно могло быть возможно только с китайцами.
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211129/1032760092.htmlСейчас уже сложно будет доказать, кто кого обманул.
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