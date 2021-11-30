Без сотрудничества с китайцами украинское авиастроительное предприятие «Мотор Сич» уже не спасти. Об этом в интервью Украина.ру сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко

За «Мотор Сич»: китайские инвесторы намерены отсудить у Украины 4,5 миллиарда долларов © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

Охрименко предположил, что суд в Гааге рассмотрит иск Китая к Украине не раньше чем за пять-шесть лет, и сейчас уже сложно будет доказать, «кто кого обманул». При этом на самом предприятии дела идут не лучшим образом, отметил экономист.

«Время от времени появляются сообщения, что предприятие судится с другими предприятиями. Были заявления, что вроде бы в Турцию собираются поставлять оборудование. Потом были заявления о военном заказе. Но это все лишь попытка показать, что все будет хорошо», — сказал Охрименко.

Экономист подчеркнул, что если говорить о будущем предприятия «Мотор Сич», оно могло быть возможно только с китайцами.



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211129/1032760092.htmlСейчас уже сложно будет доказать, кто кого обманул. Сейчас уже сложно будет доказать, кто кого обманул

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