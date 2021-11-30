Ряд политиков в Чехии высказываются против русофобии и отмечают нехватку правдивой информации о Донбассе в чешских СМИ, рассказала в интервью Украина.ру военный корреспондент Кристина Мельникова

Стариков объяснил, почему Чехия рассорилась с Россией © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211127/1032722279.html Выставка состоялась в пику антироссийской истерии, которую навязывают Чехии, а также во время очередного обострения в Донбассе.

При этом депутат Европарламента, председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Катерина Конечна обратила внимание на нехватку правдивой информации о военных действиях на юго-востоке Украины.

Кроме того, с открытием выставки Мельникову поздравил чешский сенатор Ярослов Доубрава. Доубрава в 2014 году ездил в Донбасс и написал книгу о своих впечатлениях.

«Было очень приятно не только внимание к Донбассу, к моей работе, но и знакомство с этими людьми. Это потрясающие люди, которые не боятся идти против течения и в условиях гегемонии русофобской прозападной повестки пытаются узнавать и доносить альтернативную информацию», — рассказала военкор.

По ее словам, немало граждан Чехии не согласно с русофобским курсом, принятым в ЕС. В частности, многие чехи отмечают, что чтут память освободивших Прагу воинов Красной армии вопреки официальной повестке.

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