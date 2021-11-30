Польше не обязательно объявлять войну Белоруссии и идти на Минск. Можно просто сказать, что поскольку белорусы ни контролируют ситуацию с мигрантами, то они создадут зону безопасности в 5-10 км, наведут порядок и сразу выйдут. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Война в Европе. Ищенко объяснил, почему следующий год будет для России решающим Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

Судя по заявлениям из Минска, они не только не боятся вооруженного конфликта, но чуть ли не хотят его, и на уровне СМИ они постоянно намекают, что сейчас поляки будут стрелять в беженцев, потом нападут на нас, но за нами Россия, отметил эксперт.

«Да, за ними Россия. Но, повторюсь, что Польше необязательно совершать поход на Минск. Они могут заявить, что в связи террористической угрозой они создадут зону безопасности. И не факт, что Россия начнет войну в такой ситуации. Но Белоруссия будет сопротивляться. А поскольку Белоруссия будет сопротивляться, то боевые действия приобретут серьезный характер и России придется в них вмешаться. Но точно так же, как и Россия не позволит завоевать Белоруссию, точно так же никто не позволит завоевать Польшу или Литву. Будет задействован в том числе и фактор НАТО. И не потому, что кто-то хочет воевать с Россией, а потому, что просто отступить нельзя», — рассуждает Ищенко.

В лучшем случае, немного постреляв, можно решить вопрос, выйдя на ту же самую белорусско-польскую границу, поставить с двух сторон войска и решить проблему беженцев, уточнил политолог.

«Польшу это устроит, потому что будет стоять армия, граница станет линией разграничения, и попытка беженцев перейти границу будет расценена как попытка наступления на армейские позиции. Можно сделать как в Донбассе — заключить перемирие, держать войска все время в поле, а ситуация будет означать замороженный вооруженный конфликт», — добавил он.

Россию эта ситуация точно не устроит, потому что ей нужны нормальные отношения с Евросоюзом, и если Польша и Белоруссия создали проблему в том числе и России, то Москва будет решать проблему так, как выгодно ей, а не как выгодно им, заключил собеседник издания.

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