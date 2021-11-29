По итогу 2021 года «Газпром» ожидает наибольшую за последние шесть лет выручку от экспорта газа, сказал начальник департамента «Газпром экспорт» Андрей Зотов на телефонной конференции 29 ноября

«Суммарная выручка, которая прогнозируется по 2021 году, будет самая высокая за последние шесть лет», — заявил он.

Сколько именно будет поставлено газа на экспорт, Зотов прогнозировать не стал, отметив, что все будет ясно во второй половине января, когда закроют все акты приемки.

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Этой осенью низкий уровень запасов газа в ЕС на фоне резкого снижения поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США спровоцировал гигантский скачок цен на европейских газовых биржах.

«Газпром» после заполнения российских хранилищ 8 ноября начал закачку газа в свои хранилища в Европе. Это привело к ситуативному снижению рыночных цен в ЕС до $700-800 за тысячу кубов.

Однако вскоре рынок вернулся к ценам свыше $1000 за тысячу кубов, причем как по текущим поставкам «на следующий день», так и по декабрьским и январским фьючерсам.

Причина — задержка сертификации газопровода «Северный поток-2». Игроки рынка осознали, что без ввода в эксплуатацию этого проекта дефицит газа в Европе восполнить не удастся.

Уже понятно, что в текущий отопительный сезон европейская бюрократия не одобрит сертификацию газопровода.

Период высоких цен на газ в ЕС продолжится и после окончания холодов, так как внедренная по требованию Еврокомиссии в долгосрочные контракты с «Газпромом» привязка стоимости газа к биржевым котировкам на споте не моментальная, а имеет отложенный эффект примерно на полгода.

Кроме того, нежелание европейцев подписывать долгосрочные контракты на поставки газа как с «Газпромом», так и с поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) из США и Катара может привести к дефициту газа и в теплое время года.

Европа пожинает плоды своего поспешного решения о переходе на «зеленую» энергетику, которая еще долго будет неспособна заместить традиционные источники энергии по объективным техническим причинам.