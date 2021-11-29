Текущие цены на европейском рынке, перевалившие за $1000 за тысячу кубометров, в «Газпроме» не считают стабильными, сообщил «Интерфакс» 29 ноября со ссылкой на заявление начальника финансово-экономического департамента компании Александра Иванникова

По его словам, сверхвысокие цены уже приводят к снижению спроса на газ на рынках Европейского союза, однако в ближайшее время это не приведет к их заметному уменьшению.

«Котировки форвардов (контрактов о поставках в будущем — Ред.) не предполагают значительного снижения в ближайшие месяцы», — подчеркнул Иванников.

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«Газпром» после заполнения российских хранилищ 8 ноября начал закачку газа в свои хранилища в Европе. Это привело к ситуативному снижению рыночных цен в ЕС до $700-800 за тысячу кубов.

Однако вскоре рынок вернулся к ценам свыше $1000 за тысячу кубов, причем как по текущим поставкам «на следующий день», так и по декабрьским и январским фьючерсам.

Причина — задержка сертификации газопровода «Северный поток-2». Игроки рынка осознали, что без ввода в эксплуатацию этого проекта дефицит газа в Европе восполнить не удастся.

Уже понятно, что в текущий отопительный сезон европейская бюрократия не одобрит сертификацию газопровода.

Период высоких цен на газ в ЕС продолжится и после окончания холодов, так как внедренная по требованию Еврокомиссии в долгосрочные контракты с «Газпромом» привязка стоимости газа к биржевым котировкам на споте не моментальная, а имеет отложенный эффект примерно на полгода.

Кроме того, нежелание европейцев подписывать долгосрочные контракты на поставки газа как с «Газпромом», так и с поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) из США и Катара может привести к дефициту газа и в теплое время года.

Европа пожинает плоды своего поспешного решения о переходе на «зеленую» энергетику, которая еще долго будет неспособна заместить традиционные источники энергии по объективным техническим причинам.