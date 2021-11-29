«Газпром» продолжит закачку газа в европейские подземные хранилища до конца декабря, сообщает «Интерфакс» 29 ноября со ссылкой на заявление заместителя начальника департамента «Газпром экспорта» Андрея Зотова

«Запасы газа Газпрома — невысоки, но закачка продолжается и до конца декабря будет вестись», — сказал он.

Зотов считает, что низкие запасы газа стали следствием того, что во время сезона закачки разница между ценами зимы и лета был очень невысокой.

Он назвал отказ закачивать газ в хранилища «нормальным коммерческим решением компаний», так как «затраты на хранение и отбор превышали коммерческую целесообразность».

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«Газпром» после заполнения российских хранилищ 8 ноября начал закачку газа в свои хранилища в Европе. Это привело к ситуативному снижению рыночных цен в ЕС до $700-800 за тысячу кубов.

Однако вскоре рынок вернулся к ценам свыше $1000 за тысячу кубов, причем как по текущим поставкам «на следующий день», так и по декабрьским и январским фьючерсам.

Причина — задержка сертификации газопровода «Северный поток-2». Игроки рынка осознали, что без ввода в эксплуатацию этого проекта дефицит газа в Европе восполнить не удастся.

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Период высоких цен на газ в ЕС продолжится и после окончания холодов, так как внедренная по требованию Еврокомиссии в долгосрочные контракты с «Газпромом» привязка стоимости газа к биржевым котировкам на споте не моментальная, а имеет отложенный эффект примерно на полгода.

Кроме того, нежелание европейцев подписывать долгосрочные контракты на поставки газа как с «Газпромом», так и с поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) из США и Катара может привести к дефициту газа и в теплое время года.

Европа пожинает плоды своего поспешного решения о переходе на «зеленую» энергетику, которая еще долго будет неспособна заместить традиционные источники энергии по объективным техническим причинам.