Украинские врачи часто ставят неверные диагнозы пациентам и неправильно лечат, после чего люди прибегают к домашнему мазохизму Об этом сказал в эфире телеканала «Украина 24» 28 ноября педиатр Евгений Комаровский

«Глубокий ватник»: Комаровский оценил перспективы Зеленского © Евгений Комаровский/инстаграм

Лечение в домашних условиях, которое до сих пор практикуют многие граждане Украины, Комаровский назвал «домашним садизмом». В пример он привел метод «подышать картошкой».

Ранее украинский политолог Руслан Бортник выразил мнение, что Комаровского и боксера Александра Усика стоит рассматривать, как новые политические фигуры в стране, которые могут составить конкуренцию президенту Владимиру Зеленскому.