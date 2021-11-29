«У нас же классическая тактика — когда у тебя болит, к примеру, голова, приезжает скорая помощь, укололи тебе в задницу "Магнезию". И…. потом так болит, что ты уже про свою голову забываешь. Все, это называется лечением. Причем, чем сильнее болит задница, тем ой какой доктор хороший. А если тебя укололи, а попа после этого не болит — это что за лечение такое? Говорят, смотрите вот, мне капельницу ставили, и вся рука отекла, вот это меня полечили. Вот вы же такого хотите», — заявил он.
Лечение в домашних условиях, которое до сих пор практикуют многие граждане Украины, Комаровский назвал «домашним садизмом». В пример он привел метод «подышать картошкой».
Ранее украинский политолог Руслан Бортник выразил мнение, что Комаровского и боксера Александра Усика стоит рассматривать, как новые политические фигуры в стране, которые могут составить конкуренцию президенту Владимиру Зеленскому.