«Когда речь заходит о серьезном анализе, они же не могут не понимать, что есть люди на Донбассе, часть из которых получили российские паспорта. Эти люди из-за действий Киева экономически заблокированы. Они находятся в тяжелейшем социально-экономическом положении… И любой европейский и американский аналитик должен понимать, что экономическая интеграция Донбасса с Россией должна была произойти даже раньше. Этот процесс вряд ли можно остановить», — заявил политолог.
По его словам, такой исход стал очевиден после того, как стало известно, что «минский процесс в тупике, а нормандский формат умер».
Также Погребинский привел в пример ситуацию с Крымом, когда президент Украины Владимир Зеленский отказался поставлять жителям воду. На этом примере, по его мнению, можно сделать вывод, что и Донбассу «Киев не хочет и не может реально помочь».
Ранее Погребинский выразил мнение, что Зеленскому необходимо перестать раскачивать ситуацию в свой стране, рассказывая о готовящихся государственных переворотах. По его словам, Зеленский испытывает страх, поэтому таким образом пытается консолидировать вокруг себя даже оппонентов.