Жители ДНР и ЛНР давно не ждут экономической поддержки со стороны Киева, несмотря на то, что центральные власти заявляют о желании вернуть людей на Украину, поскольку понимают, что страна не имеет необходимого ресурса. Такое мнение 28 ноября выразил в интервью изданию «Бизнес Online» украинский политолог Михаил Погребинский

«Когда речь заходит о серьезном анализе, они же не могут не понимать, что есть люди на Донбассе, часть из которых получили российские паспорта. Эти люди из-за действий Киева экономически заблокированы. Они находятся в тяжелейшем социально-экономическом положении… И любой европейский и американский аналитик должен понимать, что экономическая интеграция Донбасса с Россией должна была произойти даже раньше. Этот процесс вряд ли можно остановить», — заявил политолог.

Зеленский и тактика катастрофы © пресс-служба президента Украины

Также Погребинский привел в пример ситуацию с Крымом, когда президент Украины Владимир Зеленский отказался поставлять жителям воду. На этом примере, по его мнению, можно сделать вывод, что и Донбассу «Киев не хочет и не может реально помочь».

Ранее Погребинский выразил мнение, что Зеленскому необходимо перестать раскачивать ситуацию в свой стране, рассказывая о готовящихся государственных переворотах. По его словам, Зеленский испытывает страх, поэтому таким образом пытается консолидировать вокруг себя даже оппонентов.