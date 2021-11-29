По словам Саакашвили, он отказался от благополучной жизни на Украине, чтобы вернуться в Грузию, которую «любит до сумасшествия».
«На Украине у меня было все: и ведущая позиция, и благоустроенный быт. На Украине мне дважды предлагали при президенте Порошенко занять должность премьер-министра, но я отказался», — сказал Саакашвили.
Экс-президент также заявил, что когда он был при власти, жизнь простых людей в Грузии была гораздо лучше. Он назвал трагедией ситуацию, когда на сезонные работы в Польшу из Грузии едут на заработки «толпы грузин».
При этом прокурор прервал Саакашвили и отметил, что его выступление никак не относится к рассматриваемому на процессе уголовному делу.
В Тбилисском городском суде 29 ноября слушается дело по обвинению Саакашвили в превышении полномочий при разгоне митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года и в устройстве с помощью силовых структур погроме в тот же день в телекомпании «Имеди».