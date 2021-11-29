Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на суде 29 ноября заявил, что при президенте Украины Петре Порошенко ему дважды предлагали занять должность премьер-министра, передает Интерфакс-Украина

По словам Саакашвили, он отказался от благополучной жизни на Украине, чтобы вернуться в Грузию, которую «любит до сумасшествия».

«На Украине у меня было все: и ведущая позиция, и благоустроенный быт. На Украине мне дважды предлагали при президенте Порошенко занять должность премьер-министра, но я отказался», — сказал Саакашвили.

В Тбилиси полицейские разогнали сторонников Саакашвили © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

При этом прокурор прервал Саакашвили и отметил, что его выступление никак не относится к рассматриваемому на процессе уголовному делу.

В Тбилисском городском суде 29 ноября слушается дело по обвинению Саакашвили в превышении полномочий при разгоне митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года и в устройстве с помощью силовых структур погроме в тот же день в телекомпании «Имеди».