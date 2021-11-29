Сейчас нет предпосылок к тому, чтобы украинское руководство выполнило Минские соглашения. Может быть это произойдет в результате катастрофических событий или желания США уйти из Украины и заниматься своими делами. Об этом рассказал член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

Эксперт пояснил, что в этом случае на Украине произойдет смена власти, и новое руководство Украины сможет выполнить Минские соглашения, наладить отношения с Россией, заключить прямые договоры о поставках и транзите газа на взаимовыгодной основе.

«Тогда ЛНДР будет иметь другой статус, но тогда и Украина будет совершенно другой. Но пока это все маловероятно. Каждый день идут обстрелы, а Минская группа не может прийти к четким соглашениям. Мы видим, что сейчас там фактически пытаются принять закон, в котором говорится о том, что делать с ДНР/ЛНР после их завоевания — вводятся карательные силы и отменяется амнистия. Если этот закон будет принят, как можно надеяться на выполнение Минских соглашений? Никак. Этот закон прямо противоречит Минским соглашениям», — подчеркнул Безпалько.

Собеседник издания добавил, что Россия не дождется деградации Украины до такой степени, чтобы она перестала угрожать ей и Донбассу, поскольку даже территории, которые находятся в состоянии деградации, все равно могут представлять угрозу.

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