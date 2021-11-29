По его словам, обстановку на Украине в первую очередь нагнетает президент Зеленский.
«Ему сейчас очень плохо. А раз плохо, значит, надо найти какую-то возможность консолидировать вокруг себя даже оппонентов. Как это сделать? Надо убедить всех, что на нас вот-вот нападут, чтобы все сплотились вокруг лидера нации. Отсюда заявления и про госпереворот, и про "врага у ворот"», — заявил Погребинский.
Впрочем, отметил эксперт, отвечая на подобный вопрос на пресс-конференции, Зеленский сказал, что «вас запугивают». Он также отметил, что ранее украинский лидер придерживался риторики о том, что на страну неизбежно нападут, что свидетельствует о том, что на Украине и, в частности, в головах руководства страны происходит «сумасшедший дом».
В прошедшую пятницу во время пятичасового пресс-марафона Зеленский заявил, что самый богатый человек Украины и бизнесмен Ринат Ахметов на сегодняшний момент готов включиться в вопрос государственного переворота и смены действующего президента. Также он рассказал о том, что получил «не только агентурную, но и звуковую информацию, где якобы представители Украины якобы с представителями России» обсуждают его участие. Планируется выделить 1 млрд долларов.
В среду, 1 декабря президент Зеленский выступит с ежегодным посланием в Верховной Раде. Также на 1 декабря планируются акции протеста в случае, если глава государства до этого времени не уволит главу своего офиса Андрея Ермака. Такое требование выдвинули участники марша «Не теряем достоинства. Защищаем свободу» в День достоинства и свободы 21 ноября.