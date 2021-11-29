Президент Турции Тайип Эрдоган, возвращаясь на родину после визита в Туркмению заявил турецким журналистам, что его страна готова стать посредником между Россией и Украиной, выступая за мир в регионе, передает 29 телеканал NTV

«А они тут ни при чем». Турецкий эксперт о том, зачем Эрдоган продает Украине Байрактары © president.gov.ua Владимиром] Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным», — сказал Эрдоган.

Он заверил, что Турция «будет посредничать в этом вопросе, обсуждать этот вопрос» с Москвой и Киевом.

«Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса», — добавил президент Турции.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция никогда не признает Крым российским и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины. Более того, Анкара считает незаконными выборы в Госдуму, состоявшиеся на полуострове.

Как объяснял в интервью Украина.ру ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов, Путин, и Эрдоган умеют жестко разговаривать, отстаивать свои интересы, при этом готовы считаться с этими интересами, но формат «конкурентного сотрудничества» время от времени будет пересматриваться.