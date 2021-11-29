«Мы за мир в регионе… Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным», — сказал Эрдоган.
Он заверил, что Турция «будет посредничать в этом вопросе, обсуждать этот вопрос» с Москвой и Киевом.
«Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса», — добавил президент Турции.
Ранее Эрдоган заявлял, что Турция никогда не признает Крым российским и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины. Более того, Анкара считает незаконными выборы в Госдуму, состоявшиеся на полуострове.
Как объяснял в интервью Украина.ру ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов, Путин, и Эрдоган умеют жестко разговаривать, отстаивать свои интересы, при этом готовы считаться с этими интересами, но формат «конкурентного сотрудничества» время от времени будет пересматриваться.