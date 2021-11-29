Украинский экономист, президент Украинского аналитического центра

Александр Охрименко родился в в 1963 году в городе Бровары Киевской области.

В 1988 году окончил Киевский институт народного хозяйства, специальность «планирование народного хозяйства». Работал инженером-исследователем в Институте материаловедения.

С 1994 года начал работать в финансовой сфере. Сотрудничал с банком «Украина» и банком Societe Generale.

С 2000 года преподает в Международном институте бизнеса.

С 2003 по 2005 год — заместитель председателя правления в «Украинской страховой группе», затем компания переименована в «УСГ — жизнь».

заместителя председателя правления компании — Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/217821/aleksandr-ohrimenko---prezident-ukrainskogo-analiticheskogo-tsentra-foto страховой компании «УСГ-жизнь».

Руководит Украинским аналитическим центром. Консультирует в сфере политики и инвестиций.

Ведет авторский блог на сайте украинского издания «Обозреватель».

Автор блога в YouTube. Участвует в политических ток-шоу на каналах NewsOne, «112 Украина», «Россия 1».