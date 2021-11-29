За неимением возможности наносить ракетные удары по Москве Украина должна угрожать другим российским городам. Об этом 28 ноября заявил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в эфире «5 канала»

Главком ВСУ собрался проехать на танке по Красной площади © Скриншот ICTV

Всего в России действует 11 АЭС. Некоторые из них, например, Смоленская, Ростовская и Курская, находятся в пределах теоретической досягаемости украинских ракет.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.