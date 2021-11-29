«На войне как на войне — если нам угрожают ударами по инфраструктуре, так же можем делать и мы. Если у нас сегодня нет возможности достать до Москвы ракетным оружием, то есть возможность доставать другие города, которые находятся в границах досягаемости украинских ракетных войск, и которые могут накрывать очень серьезные инфраструктурные объекты Российской Федерации, включая энергетические атомные станции», — сказал Огрызко.
Всего в России действует 11 АЭС. Некоторые из них, например, Смоленская, Ростовская и Курская, находятся в пределах теоретической досягаемости украинских ракет.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.