Любое внешнее финансирование государственного управления, в том числе, судебной системы, несет риски суверенитету и может свидетельствовать о нарушении законодательства Украины. Об этом заявил директор «Украинского Института политики» Руслан Бортник в комментарии «Капиталу»

Речь идет о том, что иностранные члены конкурсной комиссии по отбору нового состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) будут получать деньги от американской коммерческой фирмы, которая действует от имени USAID. Бортник не исключает, что иностранцы «купили» себе эти полномочия у украинской власти. Битва при Больших Олигархатах или Зеленский на охоте

«Никто просто так никому деньги не дает. Если кто-то что-то финансирует, значит, у него есть какая-то цель. А у любой страны, любой компании есть свои национальные и другие интересы — экономические, политические… Наверное, речь идет о своего рода соглашении с западными партнерами в обмен на что украинская власть получает их лояльность», — заявил политолог.

Бортник считает, что открытое участие иностранцев в проведении судебной реформы приведет к многочисленным судебным спорам. Также эксперт отметил, что реформа, при которой украинских судей отбирают иностранные консультанты, нарушает базовые принципы суверенитета.

Ранее сообщалось, что иностранные члены конкурсной комиссии по отбору нового состава ВККС будут получать деньги не от Украины, а из бюджета США через коммерческого посредника. Планируется выделять около 700 долларов в день.

Формирование конкурсной комиссии по избранию нового состава ВККС предусмотрено законом о судебной реформе. Половину состава комиссии составляют делегированные посольствами иностранных государства кандидаты, половину — делегированные Советом судей.