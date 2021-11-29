Светильник установили в центре города, на Европейской площади всего за день до случившегося. Ханукия появилась в Днепре не случайно — там находится одна крупнейших еврейских общин Украины, а также расположен самый большой культурно-деловой еврейский центр в стране.
Инцидент попал в объективы камер наружного наблюдения. На кадрах видно, как к ханукии подошли пятеро парней, постояли возле нее, после чего двое из них повалили конструкцию на асфальт и все сбежали.
Накануне в сети также появилось видео из Киева, где неизвестный мужчина на Крещатике начал разрушать ханукию и кричать, что ее не нужно было ставить. За кадром слышались аплодисменты. Объединённая еврейская община Украины обратится в полицию с заявлением об открытии уголовного производства по факту случившегося.
Сегодня иудеи встречают один из своих главных праздников — Хануку.