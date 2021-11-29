В Днепре неизвестные повалили на асфальт ханукию (ритуальный светильник, который ставят в честь Хануки), передает 29 ноября APnews

Зеленский решил сделать государственными праздниками Курбан-байрам и Хануку © пресс-служба президента Украины

Инцидент попал в объективы камер наружного наблюдения. На кадрах видно, как к ханукии подошли пятеро парней, постояли возле нее, после чего двое из них повалили конструкцию на асфальт и все сбежали.

Накануне в сети также появилось видео из Киева, где неизвестный мужчина на Крещатике начал разрушать ханукию и кричать, что ее не нужно было ставить. За кадром слышались аплодисменты. Объединённая еврейская община Украины обратится в полицию с заявлением об открытии уголовного производства по факту случившегося.

Сегодня иудеи встречают один из своих главных праздников — Хануку.