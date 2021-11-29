По словам специалистов, новый штамм коронавируса активнее поражает молодых людей, чем представителей других возрастных групп. Если обычный штамм COVID-19 грозил осложнениями в основном пожилым людям, при распространении «омикрона» под ударом — непривитая молодежь.
«В больницы поступает зараженная новым штаммом COVID-19 молодежь в возрасте 20-30 лет, в основном, на 65%, непривитые», — рассказала руководитель отделения интенсивной терапии больницы города Соуэто (ЮАР) Рудо Матива.
Сообщения о новой мутации коронавируса в Южной Африке появились 23 ноября. Ей присвоили название «омикрон».
Специалисты Всемирной организации здравоохранения предполагают, что данная разновидность коронавируса может оказаться заразнее, чем «дельта»-штамм.
Ряд государств уже заявили о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими странами, где зафиксировали заражение новым штаммом коронавируса.