В ЮАР медики заявили, что новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», в основном поражает непривитых люде в возрасте от 20 до 30 лет. Об этом сообщает издание The Times of Israel 28 ноября

Беженцы на белорусско-польской границе подхватили коронавирус © REUTERS, Оksana Manchuk/BelTA «В больницы поступает зараженная новым штаммом COVID-19 молодежь в возрасте 20-30 лет, в основном, на 65%, непривитые», — рассказала руководитель отделения интенсивной терапии больницы города Соуэто (ЮАР) Рудо Матива. Сообщения о новой мутации коронавируса в Южной Африке появились 23 ноября. Ей присвоили название «омикрон». Специалисты Всемирной организации здравоохранения предполагают, что данная разновидность коронавируса может оказаться заразнее, чем «дельта»-штамм. Ряд государств уже заявили о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими странами, где зафиксировали заражение новым штаммом коронавируса.