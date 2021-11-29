Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что западные страны придумали тезис якобы о планах России напасть на Украину. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого»

Генсек НАТО пригрозил России санкциями из-за Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк предложил Лукашенко.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины, при этом никаких конкретных обвинений не выдвигают. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.