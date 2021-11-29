Президент Украины Владимир Зеленский готовится собрать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины до 1 декабря, чтобы рассмотреть возможность введения санкций против окружения самого богатого бизнесмена страны Рината Ахметова. Об этом 29 ноября заявил бывший депутат Рады Игорь Мосийчук в своем Telegram

«До 1 декабря состоится заседание СНБО. Среди других вопросов будет возобновление следствия по делу Ротердам+ и введение персональных санкций на ряд лиц из окружения Ахметова. По Вадиму Новинскому решение лично по президенту Зеленскому. Он колеблется», — написал Мосийчук.

Ахметов возмутился словами Зеленского о его причастности к госперевороту © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

Также Зеленский выразил мнение, что внефракционный депутат Рады Вадим Новинский не хочет госпереворота и его голоса нет на записях, которые он получил.

1 декабря президент Зеленский выступит с ежегодным посланием в Раде. Также на 1 декабря планируются акции протеста в случае, если глава государства до этого времени не уволит главу своего Офиса Андрея Ермака. Такое требование выдвинули участники марша «Не теряем достоинства. Защищаем свободу» в День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года.