«До 1 декабря состоится заседание СНБО. Среди других вопросов будет возобновление следствия по делу Ротердам+ и введение персональных санкций на ряд лиц из окружения Ахметова. По Вадиму Новинскому решение лично по президенту Зеленскому. Он колеблется», — написал Мосийчук.
В пятницу во время пятичасового пресс-марафона Зеленский заявил, что Ахметов на сегодняшний момент готов включиться в вопрос государственного переворота и смены действующего президента. Также он рассказал о том, что получил «не только агентурную, но и звуковую информацию, где якобы представители Украины якобы с представителями России» обсуждают его участие. Планируется выделить 1 млрд долларов.
Также Зеленский выразил мнение, что внефракционный депутат Рады Вадим Новинский не хочет госпереворота и его голоса нет на записях, которые он получил.
1 декабря президент Зеленский выступит с ежегодным посланием в Раде. Также на 1 декабря планируются акции протеста в случае, если глава государства до этого времени не уволит главу своего Офиса Андрея Ермака. Такое требование выдвинули участники марша «Не теряем достоинства. Защищаем свободу» в День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года.