Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков назвал возбуждение дела против украинского журналиста Юрия Бутусова преследованием властей за инакомыслие. Об этом он написал в Twitter 28 ноября

«Возбуждение ГБР дела по Юрию Бутусову — это идиотизм и еще один публичный акт избирательного правосудия против инакомыслящего гражданина, критикующего власть. И не имеет значения, от самого президента идет команда или от его посипак (укр. приспешников. — Ред.). Стыд и позор!» — написал Аваков.

Накануне Дня памяти жертв Голодомора главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов похвастался в соцсети, выложив видео, на котором он совершает выстрелы из гаубицы Д-20 калибром 152 мм, сопровождая выстрел словами «по оккупантам огонь».

Выстрел Бутусова. Как украинский журналист сдал Вооружённые силы своей страны © Facebook, Бутусов

Ранее, во время пресс-марафона Владимира Зеленского, между журналистом и президентом вспыхнула перепалка с взаимными обвинениями.