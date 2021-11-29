Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, сейчас он усугубился. Не совсем понятен статус этих людей. Президент Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.
Когда Лукашенко договаривался в Евросоюзом в течение 10 лет после прошлого кризиса в отношениях с Западом, который пришелся на вторую половину 90х, то он в итоге договорился. Правда, договорился он до Беломайдана, но некоторое время у него с Западом был медовый месяц, уточнил эксперт.
«В таком же режиме он бы и сейчас мог с Западом договориться, но я очень сомневаюсь, что под давлением Евросоюз пойдет на какие-то уступки. Вы можете себе представить, чтобы маленькая Белоруссия задавила Евросоюз? А желающих много. Та же Турция на европейцев давит, Алжир с Францией выясняет отношения. И если получится, что и Лукашенко может на границу мигрантов возить, то и Эрдоган может и миллионами их в Европу отправлять», — указал Ищенко.
Собеседник издания добавил, что Польша может заявить, что в связи террористической угрозой они создадут зону безопасности на территории Белоруссии, этот вопрос либо рассосется сам собой, либо приведет к вооруженному конфликту.
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