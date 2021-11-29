Украинская сторона применила в Донбассе ударный беспилотник «Байрактар» для прекращения противоправных действий российской стороны. Об этом заявил 28 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Zeit

Кулеба высказался о вступлении Украины в НАТО © пресс-служба президента Украины

«Не будет кровавого сафари, когда россияне могут нарушать Минские договоренности, как им вздумается, убивать и уничтожать все, что хотят, чтобы потом все начинали взывать, когда мы это принудительно прекращаем… Когда Россия использует дроны, я что-то не слышу заявлений глубокой озабоченности [от ОБСЕ]», — сказал Кулеба.

В конце октября Минобороны Украины показало кадры первого боевого применения в Донбассе турецкого ударного беспилотника Bayraktar. В МИД ФРГ подчеркнули, что только миссия ОБСЕ может использовать дроны на линии соприкосновения на Донбассе.

В РФ опровергли заявления США и Украины о «подготовке к вторжению» и призвали Киев прекратить провокации в Донбассе.