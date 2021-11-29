По словам главы МИД Украины, нарушением Минских договоренностей стало применение ополченцами на линии разграничения 120-мм гаубицы для обстрела украинских позиций, а не использование Киевом ударного дрона.
«Не будет кровавого сафари, когда россияне могут нарушать Минские договоренности, как им вздумается, убивать и уничтожать все, что хотят, чтобы потом все начинали взывать, когда мы это принудительно прекращаем… Когда Россия использует дроны, я что-то не слышу заявлений глубокой озабоченности [от ОБСЕ]», — сказал Кулеба.
В конце октября Минобороны Украины показало кадры первого боевого применения в Донбассе турецкого ударного беспилотника Bayraktar. В МИД ФРГ подчеркнули, что только миссия ОБСЕ может использовать дроны на линии соприкосновения на Донбассе.
В РФ опровергли заявления США и Украины о «подготовке к вторжению» и призвали Киев прекратить провокации в Донбассе.