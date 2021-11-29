Китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич» - компания Beijing Skyrizon через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. Об этом 28 ноября говорится в заявлении компании

Зеленский указал Китаю на то, где должен остаться завод «Мотор Сич» © пресс-служба президента Украины Ван Цзин, господин Ду Тао и другие китайские инвесторы в соответствии с установленными процедурами представили исковое заявление и соответствующие доказательные материалы в Арбитражный суд по делу "Мотор Сич" Постоянного Арбитражного суда в Гааге», — сказано в заявлении.

Отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».

«В соответствии с "Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций", которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов США», — говорится в документе.

Подчеркивается, что «китайские инвесторы не исключают возможность продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».

«Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности. Мы решительно выступаем против жестокого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия», — заявили в китайской компании.

Руководство Beijing Skyrizon добавило, что компания всегда надеется на добрую волю и примирение, но никогда не поддается силовому давлению и будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ранее принял решение о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия «Мотор Сич», в числе акционеров которого была китайская Beijing Skyrizon. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал от украинской стороны соблюдения законных прав китайских инвесторов после решения о возвращении предприятия «Мотор Сич» в госсобственность.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО о введении на три года санкций против акционеров компании «Мотор Сич». В частности, санкции коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР.