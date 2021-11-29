Российские астрологи считают, что начавшаяся 29 ноября неделя будет особенно удачной для трех представителей зодиакального круга, передало 28 ноября ФАН

С кем приятно работать? Астрологи назвали лучших коллег по знаку зодиака © РИА Новости, Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк Овнов на протяжении всей рабочей недели. Конец ноября и начало декабря — прекрасное время для того, чтобы кардинально изменить свою жизнь. По крайней мере, такого мнения придерживаются эксперты по звездам. Люди, родившиеся под знаком Овна, могут легко сменить имидж или образ жизни.

Аналогичная ситуация наблюдается в жизни Близнецов. Астрологи подчеркивают, что представителей этого знака зодиака ждет удача во всех начинаниях. Понедельник и вторник рекомендуется посвятить новым знакомствам или любовным делам. Сейчас очень важно сохранять здоровые отношения с окружающими.

Весы тоже не лишатся удачи. Каждое их начинание будет даваться с легкостью вплоть до выходных. Астрологи советуют организовать на рабочей неделе важные переговоры, которые могут открыть неожиданные перспективы. Различные сделки и договоренности позволят достигнуть успеха в материальном плане.