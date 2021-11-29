США должны отказаться от конфронтации с Россией на Украине, поскольку эта страна не входит в сферу интересов Вашингтона. Об этом 28 ноября сообщил обозреватель Саша Глэзер в статье для Business Insider

Сергей Марков: Украина будет нужна США еще десять лет © РИА Новости, Нина Зотина Джо] Байден отправлять американских мужчин и женщин сражаться и умирать за Украину? Риторика администрации президента не отвечает интересам нашей страны и чрезвычайно увеличивает риск втягивания Соединенных Штатов в войну с Россией», — считает он.

Как отметил автор, Вашингтон, предоставляя Киеву гарантии квазибезопасности, ведет крайне опасную игру, которая спровоцирует конфликт с ядерной державой. Вступление Украины в НАТО приблизит вооруженные силы альянса к российским рубежам, а для Москвы жизненно важно предотвратить такой сценарий — и она сделает для этого все возможное, полагает Глэзер.

«Белый дом должен точно оценить, стоит ли начинать третью мировую из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности Америки», — говорится в статье.

Колумнист добавил, что Россия уже доказала готовность нести существенные издержки, чтобы предотвратить ориентацию соседнего государства на Запад, и годы экономического давления и санкций не поменяли внешнеполитического курса Москвы.

Штаты, напротив, не заинтересованы в Киеве, поэтому не должны нести риски и создавать предпосылки для ядерного конфликта, подытожил он.