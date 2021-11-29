«Собирается ли [лидер США Джо] Байден отправлять американских мужчин и женщин сражаться и умирать за Украину? Риторика администрации президента не отвечает интересам нашей страны и чрезвычайно увеличивает риск втягивания Соединенных Штатов в войну с Россией», — считает он.
Как отметил автор, Вашингтон, предоставляя Киеву гарантии квазибезопасности, ведет крайне опасную игру, которая спровоцирует конфликт с ядерной державой. Вступление Украины в НАТО приблизит вооруженные силы альянса к российским рубежам, а для Москвы жизненно важно предотвратить такой сценарий — и она сделает для этого все возможное, полагает Глэзер.
«Белый дом должен точно оценить, стоит ли начинать третью мировую из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности Америки», — говорится в статье.
Колумнист добавил, что Россия уже доказала готовность нести существенные издержки, чтобы предотвратить ориентацию соседнего государства на Запад, и годы экономического давления и санкций не поменяли внешнеполитического курса Москвы.
Штаты, напротив, не заинтересованы в Киеве, поэтому не должны нести риски и создавать предпосылки для ядерного конфликта, подытожил он.