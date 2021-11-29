Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти ДНР заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне», где живут в том числе российские граждане. Киев официально не подтвердил информацию.
«Там же принцип наведения по тепловой отдаче самолета, а двигатели внутреннего сгорания дают выделение тепла минимально по сравнению с реактивными самолетами. Мы сбивали в основном реактивные самолеты. Не только реактивные, конечно, но объективно у «Байрактара» ниже пороговый уровень теплоотдачи», — пояснил эксперт.
Поэтому не факт, что ракета распознает цель и нанесет урон, если бы можно это было делать, это бы применяли на всех участках, где «Байрактар» используется, уточнил Ходаковский.
Но если в распоряжении Донбасса будут российские управляемые ракеты «Панцирь», они без затруднений справятся с Байрактарами, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.