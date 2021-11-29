Те ПЗРК Донбасса, которые в 2014 году сбивали украинские самолеты, вряд ли смогут сбить Байрактары, поскольку там другой принцип наведения. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский: как ДНР будет сбивать украинские «Байрактары»? © предоставлено Александром Ходаковским

«Там же принцип наведения по тепловой отдаче самолета, а двигатели внутреннего сгорания дают выделение тепла минимально по сравнению с реактивными самолетами. Мы сбивали в основном реактивные самолеты. Не только реактивные, конечно, но объективно у «Байрактара» ниже пороговый уровень теплоотдачи», — пояснил эксперт.

Поэтому не факт, что ракета распознает цель и нанесет урон, если бы можно это было делать, это бы применяли на всех участках, где «Байрактар» используется, уточнил Ходаковский.

Но если в распоряжении Донбасса будут российские управляемые ракеты «Панцирь», они без затруднений справятся с Байрактарами, заключил собеседник издания.

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