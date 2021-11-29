Посол Украины в Германии Андрей Мельник в письме, текст которого 28 ноября опубликовал «Укринформ», заявил о праве Украины на компенсацию со стороны ФРГ за утраченные во время Второй мировой войны ценности, а также за архив Баха, бесплатно подаренный Берлину два десятилетия назад

Посол Мельник хочет, чтобы Германия вернула Крым Украине © из открытых источников

Дипломат пожаловался, что ФРГ проигнорировала предложение Украины создать «Компенсационный фонд военных потерь» для закупки ценных арт-объектов мирового уровня для украинских музеев.

Мельник также посетовал, что несколько лет предлагал Берлину запустить совместные инициативы в контексте передачи архива Баха, но «наткнулся на глухую стену непонимания».

Дипломат напомнил, что Украина за время оккупации была полностью разорена и лишилась большого культурного наследия.

Архив нот Иоганна Себастьяна Баха, культурная стоимость которого бесценна, а материальная превышает десятки миллиардов евро, был передан кабинету министров Герхарда Шредера в 2001 году. На Украине до сих пор не уверены в законности такого шага.

Мельник регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Германии. Так, в марте дипломат возложил на Берлин задачу «возвращения» Крыма под контроль Киева, объяснив это «колониальным прошлым» ФРГ. Также посол требовал от Германии помочь в модернизации украинской армии и называл вступление Украины в НАТО гарантией для страны после запуска газопровода «Северный поток — 2».