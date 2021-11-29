Союз России и Китая может обернуться для западных стран «катастрофой». Об этом на днях написала научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс в статье для The Sun

Военный эксперт рассказал, что готовы вместе сделать Россия и Китай со своими недругами © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Эксперт заявила, что сотрудничество России и Китая, а также объединяющая их общая обеспокоенность действиями Запада является «действительно ужасающей перспективой».

В статье отмечается, что Москва и Пекин углубляют сотрудничество на фоне американских учений у российских границ, однако автор называет данный повод «мнимым». Она также подчеркивает, что если две страны объединяться, то захотят приструнить Америку сразу по нескольким наплавлением. США понадобится помощь партнеров, чтобы справиться с Россией и Китаем, и первыми они обратятся к Европе, считает специалист.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян сравнил США с дряхлой старухой, претендующей на роль Джульетты. По его мнению, в настоящее время идет информационная третья мировая война и устанавливается новый мировой порядок, заключающийся в утверждении сверхдержав по нескольким аспектам: военному, политическому, экономическому, финансовому и информационному. Он заверил, что еще 20 лет назад так называемый объединенный Запад и США с уверенностью доминировали по этим направлениям, но ситуация изменилась.