Беженцы на границе Белоруссии и Польши заразились коронавирусом. Об этом 28 ноября сообщил губернатор Гродненской области Владимир Караник в эфире телеканала ОНТ

Бушует коронавирус: в ЕС Украину исключили из списка безопасных стран © Facebook, Mission of Ukraine to the EU

Губернатор рассказал, что один случай заражения является клинически значимым, мигрант проходит стационарное лечение. Помимо этого, был обнаружен один случай бессимптомного течения заболевания.

«Какой-то вспышки или распространения заболевания мы не видим», — заверил он.

Губернатор также подчеркнул, что в транспортно-логистическом центре был открыт стационарный пункт вакцинации. Тем не менее, он не пользуется популярностью, так как многие мигранты прошли полный курс вакцинации до начала своего пути в Европу, зная о жестких ковидных ограничениях в европейских странах, добавил Караник.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза обострился в начале ноября. Там скопились тысячи беженцев из Ближнего Востока, пытающихся прорваться в Европу.