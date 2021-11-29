По его словам, были выявлены два случая заражения COVID-19 среди беженцев в транспортно-логистическом центре у пункта пропуска «Брузги» на границе двух стран.
Губернатор рассказал, что один случай заражения является клинически значимым, мигрант проходит стационарное лечение. Помимо этого, был обнаружен один случай бессимптомного течения заболевания.
«Какой-то вспышки или распространения заболевания мы не видим», — заверил он.
Губернатор также подчеркнул, что в транспортно-логистическом центре был открыт стационарный пункт вакцинации. Тем не менее, он не пользуется популярностью, так как многие мигранты прошли полный курс вакцинации до начала своего пути в Европу, зная о жестких ковидных ограничениях в европейских странах, добавил Караник.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза обострился в начале ноября. Там скопились тысячи беженцев из Ближнего Востока, пытающихся прорваться в Европу.