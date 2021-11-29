Госбюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело против журналиста Юрия Бутусова после того, как он опубликовал видео, где стреляет из гаубицы в сторону Донбасса, говорится на сайте бюро

Бутусов устроил скандал на пресс-конференции Зеленского - видео © Facebook, Бутусов

«Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей в Донбассе — но исключительно к гибели <…> убийц украинского народа», — подписал он видеозапись.

Как указали на сайте ГБР, ведомство изучит все обстоятельства, связанные с публикацией.

«Будут проверены также возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданского гражданина к соответствующему вооружению», — сообщается на сайте ГБР.

Действия Бутусова проверят по статьям «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих» и «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».

По данным следствия, инцидент произошел вне зоны конфликта на юго-востоке страны, но точную информацию обнародуют «после детальной проверки».

Действия журналиста осудили Минобороны и делегация Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Сам журналист считает это дело местью после перепалки с президентом Владимиром Зеленским во время пресс-марафона в пятницу. Тогда глава государства заявил, что Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, так как не получил должности в Минобороны. Кроме того, главнокомандующий обвинил Бутусова в гибели людей в Донбассе.

«Государственное бюро расследований только что возбудило против меня дело по статье 437 — "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". Майдан, захват Крыма, вторжение в Донбасс и восемь лет войны. То есть это я все начал. По мнению президента, именно я обнародовал видео из Bayraktar (турецкий беспилотник. — ред.) и тем самым привел к смерти наших воинов (кого именно, конечно, не сказал)», — отметил Бутусов.

Он считает, что видео с выстрелом использовали просто как «повод для эскалации», хотя в подписи говорится, что «это было давно». Журналист заявил, что не собирается уезжать из страны и останется на Украине.