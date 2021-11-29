Бутусов разместил ролик в интернете в минувшую субботу. Он написал, что кадры были сняты давно, но не уточнил, когда и при каких обстоятельствах.
«Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей в Донбассе — но исключительно к гибели <…> убийц украинского народа», — подписал он видеозапись.
Как указали на сайте ГБР, ведомство изучит все обстоятельства, связанные с публикацией.
«Будут проверены также возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданского гражданина к соответствующему вооружению», — сообщается на сайте ГБР.
Действия Бутусова проверят по статьям «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих» и «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».
По данным следствия, инцидент произошел вне зоны конфликта на юго-востоке страны, но точную информацию обнародуют «после детальной проверки».
Действия журналиста осудили Минобороны и делегация Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Сам журналист считает это дело местью после перепалки с президентом Владимиром Зеленским во время пресс-марафона в пятницу. Тогда глава государства заявил, что Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, так как не получил должности в Минобороны. Кроме того, главнокомандующий обвинил Бутусова в гибели людей в Донбассе.
«Государственное бюро расследований только что возбудило против меня дело по статье 437 — "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". Майдан, захват Крыма, вторжение в Донбасс и восемь лет войны. То есть это я все начал. По мнению президента, именно я обнародовал видео из Bayraktar (турецкий беспилотник. — ред.) и тем самым привел к смерти наших воинов (кого именно, конечно, не сказал)», — отметил Бутусов.
Он считает, что видео с выстрелом использовали просто как «повод для эскалации», хотя в подписи говорится, что «это было давно». Журналист заявил, что не собирается уезжать из страны и останется на Украине.