«У россиян есть проблема, о которой они не хотят говорить. А именно — их пытаются политически выдавить, хотя нет газа в Европе. Семьдесят миллиардов кубометров газа не хватает Европе, 55 миллиардов предусмотрено для пропуска по "Северному потоку — 2". Но они его не запускают из-за давления США», — сказал сербский лидер
Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что он «уважил интересы Сербии», оставив стоимость газа на прежнем уровне.
Ранее Вучич рассказал, что при текущей стоимости голубого топлива относительно рыночной за полгода удастся сэкономить 300 миллионов евро, а косвенно — миллиард. Как отметил Вучич, такая цена газа станет самой низкой в Европе за исключением государств СНГ. Он сообщил, что согласно формуле с привязкой к нефти при текущей стоимости черного золота газ для Сербии будет стоить 270-275 долларов.