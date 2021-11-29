Россию, включая ее проект трубопровода «Северный поток - 2», выживают с газового рынка Европы в условиях дефицита голубого топлива в Евросоюзе. Об этом 28 ноября заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Pink

«Будет исключительная цена»: Вучич раскрыл параметры нового контракта Сербии с «Газпромом» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что он «уважил интересы Сербии», оставив стоимость газа на прежнем уровне.

Ранее Вучич рассказал, что при текущей стоимости голубого топлива относительно рыночной за полгода удастся сэкономить 300 миллионов евро, а косвенно — миллиард. Как отметил Вучич, такая цена газа станет самой низкой в Европе за исключением государств СНГ. Он сообщил, что согласно формуле с привязкой к нефти при текущей стоимости черного золота газ для Сербии будет стоить 270-275 долларов.