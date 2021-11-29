Президент Украины Владимир Зеленский и его подручные могут устроить военную авантюру, чтобы удержаться у власти, в том числе попытаться захватить Донбасс. Об этом заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, передает 29 ноября sm.news

Ходаковский объяснил, почему Донбасс проиграет Украине, если она пойдет на прорыв © предоставлено Александром Ходаковским

Родионов также прокомментировал сообщение о том, что украинский президент планирует ввести с 1 декабря военное положение. В частности, эксперт заявил, что это может привести к войне.

На прошлой неделе депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман спрогнозировал вероятный исход войны между Россией и Украиной. По мнению Вассермана, Украине война против России не по зубам. Он указал на отсутствие в рядах ВСУ военных профессионалов, которые были бы способны это понять.