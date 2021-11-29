По его словам, в этом случае Россия не сможет остаться в стороне и предпримет меры, которые обеспечат безопасность почти полумиллиона проживающих в ЛДНР граждан РФ и не позволят захватить Донбасс.
Родионов также прокомментировал сообщение о том, что украинский президент планирует ввести с 1 декабря военное положение. В частности, эксперт заявил, что это может привести к войне.
На прошлой неделе депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман спрогнозировал вероятный исход войны между Россией и Украиной. По мнению Вассермана, Украине война против России не по зубам. Он указал на отсутствие в рядах ВСУ военных профессионалов, которые были бы способны это понять.