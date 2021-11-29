По его словам, если российские военные получат ответ от ВСУ, то они «побегут». Он также отметил, что Россия якобы ведет «захватническую войну», а Украина «защищает свой дом».
«Болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" — это говорильня», — добавил Недзельский.
Днем ранее жители Болгарии высмеяли заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о сдерживании угрозы со стороны России, который заявил, что нападение на Киев «будет слишком дорого стоить» Москве.
На прошлой неделе депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман спрогнозировал вероятный исход войны между Россией и Украиной. По мнению Вассермана, Украине война против России не по зубам. Он указал на отсутствие в рядах ВСУ военных профессионалов, которые были бы способны это понять.