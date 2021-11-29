Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Недзельский предрек российской армии «бегство» при первых признаках столкновения. Об этом он заявил 28 ноября в эфире телеканала «Апостроф TV»

Казахстанский эксперт рассказал, что сделает республика, если между Россией и Украиной начнется война © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" — это говорильня», — добавил Недзельский.

Днем ранее жители Болгарии высмеяли заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о сдерживании угрозы со стороны России, который заявил, что нападение на Киев «будет слишком дорого стоить» Москве.

На прошлой неделе депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман спрогнозировал вероятный исход войны между Россией и Украиной. По мнению Вассермана, Украине война против России не по зубам. Он указал на отсутствие в рядах ВСУ военных профессионалов, которые были бы способны это понять.