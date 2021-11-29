Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя правящей партии «Нур Отан» действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Это прокомментировал в интервью Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

Людей в Казахстане беспокоит неопределённость и затянувшийся транзит власти. Экс-президент и национальный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев начинает процесс полноценной передачи власти нынешнему президенту Токаеву, чтобы преодолеть этот этап, полагает эксперт. «Казахстан не поможет». Марунич о том, что происходит с запасами угля на Украине © Украина.ру/Нина Зотина

«В руководстве страны понимают, что у населения растет запрос на большую определенность. Потому что Токаева до сих пор не воспринимают в обществе как полноценного президента… Если Токаев будет укрепляться во власти и как глава «Нур Отана», и как глава Совбеза (если Назарбаев передаст ему эту должность лет через пять), это не самый худший вариант», — сказал Грозин.

Обещание Назарбаева передать полномочия в руководстве правящей партии страны исполняется и воспринимается позитивно, заключил эксперт.

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