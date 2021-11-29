Скандал с "вагнеровцами" мог бы не задеть президента Украины Владимира Зеленского, если бы он не заигрывал с националистической аудиторией. О скандале с журналистом Юрием Бутусовым во время президентской пресс-конференции рассказал в интервью Украина.ру писатель Игорь Лесев

Скандал с «вагнеровцами» — это направление электората Петра Порошенко, где есть «зрада», «агенты Кремля» и прочий набор ингредиентов, заявил эксперт. Если бы президент не "кошмарил" русский язык и не заигрывал с националистами, этот скандал обошел бы его стороной, полагает Лесев.

Лесев озвучил ошибку Зеленского, которой его «добьют» © president.gov.ua Юрием Бутусовым.

«Ну а «дебатов» с Бутусовым никаких там не было. Это был срач двух пацанов на районе, и если Бутусов — это всего лишь ультранационалистический журналист в своей очень немаленькой аудитории, то Зеленский еще раз опозорил себя и весь институт президентства», — сказал Лесев.

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