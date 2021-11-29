Политический эксперт Сергей Станкевич считает, что конфликт в Донбассе можно урегулировать, приложив политическую волю Москвы и Киева. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Президент Украины Владимир Зеленский вроде как не против продолжить усилия по прекращению войны в Донбассе, понимая это как отдельную и неотложную задачу. В высказываниях президента настойчиво подчёркивалась готовность к личному диалогу с Владимиром Путиным. По словам Станкевича, Зеленский прямо адресовал Путину мессидж: мы не собираемся никуда наступать — ни на Донбасс, ни на Россию. Ходаковский объяснил, почему Донбасс проиграет Украине, если она пойдет на прорыв © предоставлено Александром Ходаковским

«Так пусть лидер России заявит что-то подобное: Россия не намерена проводить наступление на Украину. Действительно, такое высказывание на высшем уровне прозвучало бы в нынешней нервозной обстановке весьма уместно..Для перелома нужна личная дипломатия глав государств, причём контакт двух президентов должен стать рабочим», — сказал Станкевич.

В заключение эксперт выразил надежду, что Зеленский, столкнувшись с угрозой госпереворота, сделает решающую ставку на мир и развитие.

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