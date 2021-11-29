Информационно-политическая кампания Запада о возможном «российском нападении на Украину» несёт в себе три цели. О них в интервью Украина.ру рассказал военный политолог Андрей Кошкин

Эти информационные приемы отрабатывают три направления возможных действий, считает эксперт. СМИ: «Северный поток — 2» могут запустить ещё до сертификации © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

«Прежде всего, таким образом можно скрывать подготовку ВСУ к возможны силовым действиям против ЛДНР. Второе направление сопряжено с тем, что под встречу между президентами США и РФ можно на ровном месте можно нагнетать напряжение, которое во время переговоров с позиции силы можно снять или обменять на что-то, разрядив обстановку», — сказал Кошкин.

Эта кампания может также влиять на коммерческие проекты, когда пытаются повысить степень мифической угрозы «Северного потока-2» для европейцев, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.