Украинское руководство утверждает, что Россия якобы готовится напасть на Киев. Советско-украинский композитор и общественный деятель Владимир Быстряков прокомментировал это в интервью Украина.ру

Военная риторика не является чем-то новым для украинского руководства, однако "пена взбивается" именно сейчас. Быстряков полагает, что нынешняя эскалация — "дымовая завеса" для планов Запада. Дробницкий объяснил, почему Байден исключил из оборонного бюджета санкции против «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

«Это все похоже на дымовую завесу. Нашей власти нужны дополнительные инвестиции, дополнительная помощь, потому что уже непонятно, что делать с бюджетом. Они хотят выторговать якобы на вооружение, на что-то еще, а Западу надо продать нам очередную порцию резиновых надувных лодок и ржавых катеров, что они с успехом и делают. И от этого всего навариваются фирмы-посредники, как говорится, откаты еще никто не отменял. Так что у нас сейчас продолжается создание бюджетов, которые потом превращаются в элементарный распил», — сказал Быстряков.

Американцам это надо, чтобы показать, что они являются все-таки сильной державой после фиаско в Афганистане, дополнил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.