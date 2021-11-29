Варшава от Брюсселя хочет двух вещей: денег, а также невмешательства в её дела. На этом евросолидарность Польши заканчивается, уверен польский политический философ Радослав Чарнецки. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Утилитарный подход Варшавы к европейским ценностям был всегда, а не только во время правления консервативной партии власти, подчеркнул Чарнецки.

«Не право, правила, ценности и перспектива всё более интегрированной (в первую очередь политически) Европы, а «касса» укоренена в нашем обществе. На рубеже ХХ и ХХI веков один из лидеров Польской крестьянской партии (ПКП) Вальдемар Павляк — бывший премьер-министр и член нескольких правительственных команд — в порыве откровенности на каком-то приёме заявил: "Брюссельскую капусту нужно доить"», — сказал Чарнецки.

Кроме того, нужно учесть, что за 8 лет правления коалиции консерваторов и ныне главной оппозиционной силы, либеральной «Гражданской платформы», Польша так и не подписала Хартию основных прав ЕС, напомнил эксперт.

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