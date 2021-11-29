Весь Армагеддон мигрантского кризиса на белорусско-польской границе затмил внутренние проблемы страны, что используется правящими силами. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский политический философ Радослав Чарнецки

Внутриполитический аспект мигрантского кризиса удобен польским властям, так как затмевает проблемы внутри страны, уверен Чарнецки.

«Чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией регионах, связанные с этим ограничения, противоречивая информация о миграционном кризисе на польско-белорусской границе…весь этот Армагеддон в СМИ полностью затмил проблемы в самой Польше. Я имею в виду инфляцию, рост числа жертв пандемии коронавируса и коллапс службы здравоохранения в целом, проблемы с решением Конституционного Суда о фактическом запрете абортов в Польше и т. д.», — сказал Чарнецки. Радослав Чарнецки: Создание блока AUKUS разочарует Украину, Молдавию, Грузию и Армению

Властям в Варшаве кажется, что патриотичные, милитаристские, националистические лозунги снимут все эти проблемы. К сожалению, это универсальный способ правления в том случае, когда у вас нет дальновидных и рациональных идей — ведь на Украине с этим сталкиваются уже много лет, заключил эксперт.

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