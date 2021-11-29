Восточная политика воспринимается властями Польши как «перманентная война» и конфликт, подчеркнул эксперт.
«Белоруссию и Россию рассматривают в качестве пространства для нашей «цивилизационной миссии» — демократической, культурной, ментальной и даже религиозной, поскольку представители «католибана» ныне широко представлены в польском политическом мейнстриме и правящих элитах», — сказал Чарнецки.
«Восточный вопрос» также влияет на внутреннюю политику Польши, чаще этой темой оперируют консервативные силы, заключил Чарнецки.
Полностью интервью можно прочитать здесь.