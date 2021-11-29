Варшава воспринимает своих восточных соседей как пространство для «цивилизационной миссии». Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский политический философ Радослав Чарнецки

Восточная политика воспринимается властями Польши как «перманентная война» и конфликт, подчеркнул эксперт. Не за санкции: Сатановский раскрыл, за что Польша получила «ответку» в виде мигрантов © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

«Белоруссию и Россию рассматривают в качестве пространства для нашей «цивилизационной миссии» — демократической, культурной, ментальной и даже религиозной, поскольку представители «католибана» ныне широко представлены в польском политическом мейнстриме и правящих элитах», — сказал Чарнецки.

«Восточный вопрос» также влияет на внутреннюю политику Польши, чаще этой темой оперируют консервативные силы, заключил Чарнецки.

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